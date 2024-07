Polizeihubschrauber über Erkelenz 29-Jähriger nach körperlichem Angriff festgenommen

Am Freitagmorgen kreiste über dem Erkelenzer Süden ein Polizeihubschrauber, mit dem offensichtlich jemand gesucht wurde. Wie die Polizei des Kreises Heinsberg mitteilt, sei eine 50-jährige Frau aus Erkelenz gegen 6.30 Uhr auf einem Feldweg in Neu-Immerath Walken gewesen, als sie plötzlich von einem Mann körperlich attackiert wurde. Die Frau konnte sich losreißen und verständigte die Polizei, die sogleich die Suche nach dem Mann begann, der zu Fuß unterwegs war. Bei dieser Suche kam auch der Helikopter zum Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, sei die Suche vor Ort nicht erfolgreich gewesen. Allerdings konnte der Mann benannt und identifiziert werden, so dass die Polizei den 29-Jährigen im Laufe des Vormittags auf seiner Arbeitsstelle in Geilenkirchen antreffen und vorläufig festnehmen konnte. Über die Hintergründe und das Motiv des Mannes ist derzeit nichts bekannt.