Mega-Party in Erkelenz-Hohenbusch : Besucherrekord zum 10-Jährigen von Electrisize

Erkelenz Zum Jubiläum des Electrisize-Festivals kamen 25.000 Menschen nach Haus Hohenbusch und feierten begeistert eine riesige Musikparty. Der Rhythmus verbindet dabei alle Altersklassen in love and peace.

„10 Years One Family“ heißt das Motto der riesigen Geburtstagsparty, die erneut mit rhythmischen Klängen zwei Tage lang die Menschen vereint. Auf sieben riesigen und kleineren Bühnen legen das ganze Wochenende 120 Künstler auf. Rapper, klassische DJs und Musiker auch aus der Region sind vertreten. Hätzblatt, eine Erkelenzer Karnevalsband, war ebenfalls dabei. „Es war ein Experiment, das super funktioniert hat, alle hatten großen Spaß“, erklärt Dominik Mercks aus dem Veranstalterteam. Die „Turbo-Stage“ ist eine Bühne, die weniger elektronisch ist, auf der alles gespielt wird, das Spaß macht, von 90ern über Trashpop bis zu Karneval. Für diese Bühne gab es einen kleinen DJ-Contest, bei dem zwei Wildcards für junge Talente vergeben wurden. Insgesamt ist es eine gute Mischung von Leuten mit großen Namen und guten Leuten aus der Region. „Wir haben viele DJ’s aus der Umgebung mit dabei. Das fängt bei unseren eigenen Leuten an – dabei gibt es Leute, die seit zehn Jahren mit dazugehören und mit auflegen. Timbo – Tim Lindenlauf aus Erkelenz ebenso wie Rob van O, Robert Offermann aus Waldfeucht. Michael Frenzen, Kulturgarten GmbH, eröffnete selbst den Tag auf der Bühne Tapuya.“

Zum ersten Mal ist eine Area gemeinsam mit der Lebenshilfe Heinsberg gestaltet, wo Leute mit und ohne Behinderung gemeinsam tanzen und auch auflegen. Schon seit Jahren besuchen Menschen mit Handicap das Festival. Nun entstand die Idee, in einer „Secret Area“, deren Platz nicht auf den Plänen eingezeichnet ist, und die von Besuchern nur über Mundpropaganda gefunden werden kann, zu gestalten. Der Eintritt in das geheime Zelt ist über einen ungewöhnlichen Eingang zu erreichen – die Tür einer Dixiklo-Kabine. Am Ende der Toilettenanlage findet sich diese geheimnisvolle Tür. Im Zelt ist eine Tanzfläche mit einem schwingungssensiblen Boden, der die Musik überträgt und somit auch körperlich spürbar macht – für gehörgeschädigte Musikbegeisterte, welche sie so mit ihrem Körper erleben können. Alle Eintretenden erhalten Kopfhörer, um die Musik intensiv zu hören – sie ist also nicht im Raum. Sechs DJs legen auf, mit Handicap und ohne. Aus Polen und Wien kommen DJs mit Behinderung. „Golden Nose“ (aus Polen) ist völlig bewegungsunfähig und steuert die Musik allein mit seiner Nase. Menschen mit und ohne Behinderung feiern zusammen auf der Tanzfläche, es gibt eine gute Durchmischung des Publikums. „Wir haben verschiedene Stationen aufgebaut, bei denen wir die Gästebetreuung, die Kopfhörerverteilung und die Bewirtung organisieren“, erklärt Michael Klein, Mitarbeiter der Lebenshilfe. „Es sind Tandems aus einem Assistenten und einem Menschen mit Behinderung, die zusammen arbeiten.“ Etwa 80 Leute der Lebenshilfe kümmern sich um die Organisation und betreuen die Secret Stage. Doch der Aufwand macht schon Sinn. „Musik ist ein super Medium, um Menschen zusammen zu bringen. Menschen mit und ohne Behinderung ebenso, wie Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprechen“, fasst Georg Kohlen zusammen.