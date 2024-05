25 Jahre NSB in Kaulhausen Michael Königs sorgt für passende IT-Lösungen

NSB ist ein innovatives Unternehmen im Dienstleistungssektor Office-Technologie. „Wir wollen kleinen und mittelständischen Unternehmen, besonders Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern praxisorientierte Unterstützung sowie IT-Lösungen anbieten“, so Königs. Zum Schwerpunkt seiner Arbeit zählt die Installation und Betreuung der Datev-Software. Seit 2015 ist NSB zertifizierter Datev-Systempartner, 2020 folgte sogar die Auszeichnung als bester Datev-Systempartner – dafür gab es den Systempartner-Award. Ein großer Erfolg für Königs‘ Unternehmen. „Da ist sehr viel Vertrauen gefragt, denn wir arbeiten mit sensiblen Daten“, sagt Königs, der seinen Betrieb immer auf aktuellstem Stand hält, so sind regelmäßige Fortbildungen selbstverständlich. Aber auch ganz normale Dienstleistungen rund um PC und Co. bietet NSB an, auch die Einrichtung kompletter Telefonanlagen in Büros gehört zum NSB-Geschäft. Ein Kunde kommt unterdessen vorbei und bringt seinen Laptop gebracht – es geht um Excel-Tabellen und ein lockeres Gespräch. Königs: „Mit den Leuten reden, das zählt immer noch und ist wichtig.“