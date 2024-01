Lage im Kreis Heinsberg 23 Unfälle wegen Schnee und Glätte

Der Winter hat Nordrhein-Westfalen und auch den Kreis Heinsberg nun fest im Griff. Um 13 Uhr hatte es, wie vom Deutschen Wetterdienst prognostiziert, angefangen zu schneien. Das sorgte schnell für schlechte Bedingungen auf den Straßen im Kreis. 23 Verkehrsunfälle vermeldete die Polizei zwischen 13 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstagmorgen – allerdings gab es glücklicherweise nur eine leicht verletzte Person, ansonsten ist es bei Blechschäden geblieben. Der Großteil der Unfälle ereignete sich zudem bereits am Mittwoch bis 20 Uhr, in den Abendstunden und über Nacht seien lediglich vier Unfälle hinzugekommen, berichtet die Polizei.