17-Jähriger Erkelenzer schwer verletzt : Polizei sucht Zeugen zu Unfall an der L354

Erkelenz Ein BMW-Fahrer erfasste am Mittwoch auf der L354 einen 17-jährigen Leichtkraftradfahrer aus Erkelenz. Er zog sich schwere Verletzungen zu – der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall an der Landstraße 354 schwer verletzt. Der junge Mann aus Erkelenz fuhr gegen 7.05 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der L354 aus Richtung Erkelenz in Richtung Terheeg. Nachdem ein vorausfahrender Lkw nach rechts auf die A46 abgebogen war, fuhr er geradeaus weiter. Noch im Einmündungsbereich wurde er vom Fahrer eines dunklen BMW mit Erkelenzer Kennzeichen erfasst, der in entgegengesetzter Richtung gefahren war und nach links auf die Autobahn abbiegen wollte. Der junge Mann stürzte und verletzte sich schwer. Der Fahrer des BMW fuhr ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern weiter auf die Autobahn in Richtung Düsseldorf. Ein weiterer Autofahrer fuhr über das am Boden liegende Leichtkraftrad, das dadurch beschädigt wurde. Zur weiteren Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 02452 9200 entgegen.