Start zum August 15 neue Azubis für die Stadt Erkelenz

Die Stadt hat einen hohen Bedarf an qualifiziertem Personal in den 15 städtischen Kindertagesstätten. Dort setzt Erkelenz unter anderem auf eigene Nachwuchskräfte. Zehn Personen begannen am 1. August die Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieher in praxisintegrierter Form. Während des praktischen Teils der Ausbildung werden die Auszubildenden in verschiedenen Kindertagesstätten eingesetzt. Die neuen Azubis sind Karina Scheeres, Tim Simons, Jan Philipp Holtum, Carolina Claßen, Julia Brauweiler, Marie Truschzinski, Maja Zierener, Julia Druen, Emma Wilms und Timo Elsberger.