Im „Babylon Berlin“-Stil 80.000 Euro bei Spendengala in Erkelenz gesammelt

Mit Betreten des Foyers der Stadthalle waren die Besucher der Benefiz-Gala mitten im Berlin der 20er Jahre. Sie schritten auf einem roten Teppich vorbei am Moka Efti, dem aus der Erfolgsserie „Babylon Berlin“ bekannten Kaffeehaus, an Retro-Fahrrädern und einem Oldtimer der Marke Adler Favorit von 1929, vor dem sich die Gäste gerne mit einem Glas Sekt in der Hand fotografieren ließen. Zumal viele der Damen sich bei der Kleiderwahl ganz dem Retrostil mit viel Glanz und Glamour sowie Accessoires wie Haarband und Perlenketten angepasst hatten. Begleitet wurden sie von Herren im Frack oder Smoking, die man auch an der Champagnerbar sah.