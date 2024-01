Konzert im März 12 Tenors kommen nach Erkelenz

Der Veranstalter verspricht „nicht weniger als eine Show der Extraklasse, ein neues Bühnenbild, neue Songs und die bewährte Qualität“. Die neue Show der internationalen Sängertruppe heißt „Music Of The World“. Das Programm sein eine Hommage an Musik, die Geschichte schrieb, an Welthits, die die Menschheit bewegten und Momente unvergesslich gemacht haben. Die zwölf Ausnahmesänger nehmen ihr Publikum mit auf eine internationale musikalische Reise voller Emotionen, Erinnerungen und Überraschungen. In aufwändigen Arrangements erklingen die bekanntesten klassischen Arien und Operetten aller Zeiten, Balladen, die zu Welthits wurden und Rock- und Pophymnen, die Geschichte schrieben.