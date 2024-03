Weltmusik in Erkelenz 12 Tenors begeistern mit Stimmgewalt und Choreografie

Das neue Tourprogramm der 12 Tenors entführte das Publikum entsprechend des Titels „Music of the World“ in andere Länder und Epochen – klassische Arien wurden im Laufe des Abends mit Pop- und Rocksongs und sogar deutschem Schlager kombiniert. Hand in Hand mit der dreiköpfigen Band und einer effektvollen Lichtshow animierten die Sänger ihre Zuhörer von Beginn an zum Mitmachen: „Es gibt nur drei Regeln, um uns allen einen schönen Abend zu bereiten. Wen die Lust packt, den bitte ich, ausgelassen mitzusingen und mitzutanzen – und wer am Ende einen Tenor mit nach Hause nehmen möchte, den vermittle ich nach dem Konzert gewissenhaft am Tourbus weiter“, verkündete der Nürnberger Tenor Alexander Herzog mit einem Augenzwinkern.