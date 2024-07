1. Dart Club 1990 Erkelenz Darter haben nun eine echte Heimstätte

Hopfenstube an der Brückstraße, Onkel Paul an der Gänsewiese, Schwimmbadklause im alten Schwimmbad, Philosoph an der Aachener Straße: Beim Gedanken an diese zum Teil schon sehr lange nicht mehr existierenden Erkelenzer Kneipen dürfte so mancher ein wenig nostalgisch werden. Das dürfte auch auf Ralf Gellißen zutreffen. Der ist der Vorsitzende des 1. Dart Club 1990 Erkelenz – und in all diesen Kneipen haben Mitglieder und Gäste des DC ebenso schon ihrem Hobby gefrönt wie in den noch existenten Erkelenzer Einrichtungen Giftmühle, Hessmann (die mittlerweile unter neuem Namen) und zuletzt Baguetterie am Johannismarkt.