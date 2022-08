Emmerich : 12 Azubis starten bei Katjes durch

Emmerich Seit dem 1. August beschäftigt der Emmericher Süßwarenhersteller Katjes 12 weitere Auszubildende. Zwei verschiedene Berufe werden dabei geschult. Insgesamt 600 Mitarbeiter und 23 Azubis arbeiten am Standort.

Die Anzahl der neuen Gesichter unter den Mitarbeitern lässt sich sehen: 12 Azubis haben am vergangenen Montag ihre Ausbildungsberufe bei Katjes in Emmerich begonnen. Fünf junge Frauen und sieben junge Männer werden in den kommenden drei Jahren zu Süßwarentechnologen und Industriekaufleuten ausgebildet. Für einige geht somit ein langersehnter Wunsch in Erfüllung.

Rund 600 Mitarbeiter sind am Katjes-Standort in Emmerich beschäftigt. Zudem befinden sich nun 23 Azubis in unterschiedlichen Bereichen ihrer Ausbildung. Doch in diesem Jahr ist die Anzahl der Lehrlinge überdurchschnittlich hoch. Zudem seien mehr Mädels als zuvor mit an Bord. Dies sei sehr erfreulich – denn weibliche Unterstützung könne das Unternehmen immer gut gebrauchen, so Schönfeld. Außerdem ist Katjes ein Familienunternehmen, Kinder treten in die Fußstapfen ihrer Verwandten. „Bei uns stehen Familien und Kinder an erster Stelle. Das möchten wir auch verdeutlichen. Daher freut es uns umso mehr, dass weitere Mitarbeiterkinder in diesem Ausbildungsjahr bei uns sind. Viele davon haben auch schon in den Ferien bei uns ausgeholfen“, erklärt Beatrice Schönfeld im Gespräch mit unserer Redaktion.