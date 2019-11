Umweltaktivisten : „Fridays for Future“ gibt den Grünen einen Korb

In Rees sind die Umweltaktivisten schon seit August aktiv. In Emmerich hat sich bislang noch keine „Fridays for Future“-Gruppe gegründet. Foto: Markus Balser

EMMERICH Absage für Gründungs-Termin in Emmerich: Umwelt-Aktivisten wollen sich nicht von der Umwelt-Partei vereinnahmen lassen.

In Rees gibt es sie und in Kleve sowieso. In fünf Kommunen im Kreisgebiet ist die „Fridays for Future“-Bewegung mittlerweile aktiv, in Emmerich allerdings noch nicht. Eigentlich hätte am Freitagabend auch ein Emmericher Ableger der „Fridays for Future“-Bewegung gegründet werden sollen. Doch dazu ist es nicht gekommen. Der Termin wurde am Donnerstag kurzfristig abgesagt.