Feierabendmarkt in Emmerich Sommerzeit am Neumarkt - der zweite Feierabendmarkt ist beinahe schon karibisch

Um 16 Uhr startete am Donnerstag der mittlerweile zweite Feierabendmarkt in diesem Jahr auf dem Neumarkt in Emmerich. Langsam, aber stetig füllte sich der Platz, der mittlerweile mit Wasserspiel und großen Blumenkübeln belebter ist als vorher. Aber für das richtige Leben sorgen natürlich die Besucher. Und die hatten Spaß. Imbiss, Snacks, reichlich Auswahl bei den Getränken - so lässt sich der Sommer in Emmerich genießen. Und für die Kinder gab es natürlich Hüpfburg, Ballonkünstler Maik Schugt - und das neue Wasserspiel mit seinen Fontänen mit kühlem Wasser.