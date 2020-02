28. März bei Tepferdt : „Kapelle Petra“ bei Rock im Saal

HALDERN Mit der originellen Truppe aus Hamm haben die Organisatoren die zweite Band für das kleine Festival in Haldern bekannt gegeben.

„Geht mehr auf Konzerte“, heißt es in einem Klassiker der „Kapelle Petra“. Diesen Aufruf nimmt die Band aus Hamm nicht nur ernst, sondern sieht das auch als Auftrag an sich selbst. Denn nur wer viel spielt, kann auch gehört werden. Die originelle Truppe ist jetzt nach „Gin For A Done“ die zweite, die für „Rock im Saal“ bei Tepferdt bestätigt wurde. Die Veröffentlichung des aktuellen Albums „Nackt“ brachte für „Kappelle Petra“ einiges in Bewegung: Chartplatzierung, ausverkaufte Clubshows, zahlreiche Festival-Abrisse und ein immer begeistertes Publikum. Deshalb zieht die Band nun ein weiteres Mal live mit „Nackt“ durch die Konzertclubs der Republik und kommt so auch am 28. März nach Haldern. In den nächsten Tagen sollen weitere Bands bekannt gegeben werden.