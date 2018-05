Emmerich: Zweite Auflage für den "Friedenstag" geplant

Emmerich Ein buntes Programm wird beim "Day for Peace" am 17. Juni rund um das Schlösschen Borghees geboten.

Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr findet auch in diesem Jahr wieder ein "Day for Peace - Ein Tag für den Frieden" in und um das Schlösschen Borghees statt, und zwar am Sonntag, 17. Juni. Menschen unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten machen mit. "In diesem Jahr wird es noch größer und bunter werden", erklärte Judith Hoymann, Initiatorin der Veranstaltung, bei der Vorstellung des Programms. "Unsere Verschiedenheit kann uns bereichern und ergänzen. Das, was uns unterscheidet, arbeitet nicht gegen, sondern für uns. Begegnung ist die einzige Möglichkeit, Vorurteile abzubauen", so ihre Motivation.