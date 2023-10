Einzelhandel Ausverkauf und eingeschränkte Werkstatttermine

Ein bisschen Wehmut schwingt mit: Am 31. Oktober schließt Bernd Arentsen nach 34 Jahren sein Zweiradgeschäft Vor dem Delltor 5. Wie berichtet, eröffnet die Bocholter Zweiradfachgeschäft GmbH im Frühjahr 2024 eine neue Filiale auf dem bisherigen Gelände von Opel Tiggelbeck in der Johann-Meisters-Straße 2. Dort werden auch Bernd und Anja Arentsen sowie ihre bisherigen Mitarbeiter angestellt sein. Der Name Zweirad Arentsen ist dann allerdings Geschichte.