Kinderkarneval : Tanzen bis die Bühne wackelt

Rees Zweimal ausverkauftes Bürgerhaus: Beim Kinderkarneval des DJK TuS Esserden kommen die Kleinen groß raus.

(RP) Die Vielfalt an Tänzen war groß auf der Kinderkarnevalsveranstaltung des DJK TuS Esserden am Samstag und Sonntag. Ebensodas Interesse: An beiden Tagen war das Bürgerhaus Rees ausverkauft.