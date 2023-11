Menschen aus Rees Ein doppeltes Jubiläum im Hause Wellmann

Beide lernten sich in der fünften Klasse kennen, in zwei Jahren feiern sie ihre Goldene Hochzeit. Doch schon jetzt stehen im Hause Wellmann Jubiläen an: Heidi Wellmann eröffnete vor 25 Jahren ihr Atelier und Schmuckgeschäft „Individuum“, Heinz Wellmann ist seit 15 Jahren als Reeser Nachtwächter aktiv.