Schwerer Unfall in Haldern Frontal gegen Baum: Zwei junge Männer sterben

Aus bislang unklarer Ursache kam der Wagen auf Höhe einer Baumschule nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum am Straßenrand. Die beiden Beifahrer wurden durch den Aufprall tödlich verletzt, sie verstarben noch an der Unfallstelle. Der 26-Jährige am Steuer des PKW erlitt schwerste Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.