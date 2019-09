Polizeibericht : Zwei tödliche Unfälle in Hamminkeln in einer Nacht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Hamminkeln (RP) Am Mittwoch sind bei zwei Unfällen in Hamminkeln zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war kurz vor 20 Uhr an der Kreuzung Isselburger Straße/Ringenberger Straße ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Hamminkeln auf der B 473 in Richtung Wesel unterwegs und wollte an der dortigen Kreuzung geradeaus seine Fahrt fortsetzen, als ihm ein 40-jähriger Niederländer mit seinem Traktor, an dem sich eine Strohballenpresse befand, entgegenkam.

Nach Angaben der Polizei bog er nach links in die Kreuzung ein, ohne auf den Motorradfahrer zu achten. Das Motorrad stieß gegen ein Rad des Traktors, wodurch der 19-Jährige Fahrer zu Fall kam. Er wurde unter fortlaufender Reanimation in ein Krankenhaus nach Wesel gebracht, wo er jedoch nach seiner Einlieferung starb.

In der Nacht zu Donnerstag fand die Besatzung eines Streifenwagens zudem einen VW Golf, der ebenfalls an der B 473 (Höhe Zum Weißenstein) gegen einen Baum gefahren war. Der 27-jährige Rheinberger war in Richtung Wesel unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er starb trotz Reanimation durch den Rettungsdienst noch an der Unfallstelle. Im Zusammenhang mit diesem Unfall sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Kombis mit RE-Kennzeichen, der möglicherweise Angaben zum Unfall machen kann.