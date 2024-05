Fahrzeuge kommen von Fahrbahn ab Zwei Schwerverletzte bei Unfällen in Mehr und Helderloh

Bei zwei Unfällen in Mehr und Helderloh sind am Freitag und Sonntag zwei Menschen scher verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war nach Angaben der Polizei am Sonntag ein 17-jähriger Reeser war gegen 17.25 Uhr mit einer KTM125 Duke auf der Heresbachstraße zwischen Mehrhoog in Richtung Mehr unterwegs, als er in der 90-Grad Linkskurve nach rechts aus der Kurve getragen wurde. Der Reeser prallte gegen ein Schild und in die Leitplanke. Sein Freund fuhr hinter ihm und leistete umgehend Erste Hilfe. Der 17-Jährige verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden.