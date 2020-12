Corona : Schnelltest-Zentren für Besucher von Seniorenheimen

Ab Heiligabend können sich Besucher der Senioreneinrichtungen der „pro homine“ in Emmerich auf Corona testen lassen. Foto: dpa/Marijan Murat

EMMERICH Für Besucher von St. Augustinus und Willikensoord gibt es ab Heiligabend zwei Schnelltest-Zentren. Sie sind bis einschließlich 3. Januar geöffnet.

(RP) Unmittelbar vor Weihnachten ist es den „pro homine“-Senioreneinrichtungen in Kooperation mit den Maltesern Kevelaer gelungen, in Emmerich zwei zentrale Corona-Schnelltest-Zentren zu organisieren. Sie befinden sich in den Senioreneinrichtungen St. Augustinus und Willikensoord und können ausschließlich von Besuchern dieser beiden Häuser genutzt werden. Die Testzentren sind von Heiligabend bis einschließlich Sonntag, 3. Januar, jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Mit Wartezeiten ist zu rechnen.