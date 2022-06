Emmerich-Ost : Zwei Schwerverletzte bei Unfall an A3-Auffahrt

Zwei Schwerverletzte bei Unfall an A3-Auffahrt

EMMERICH Am Sonntagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Der Wagen war von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen.

(RP) Im Bereich der Auffahrt Emmerich-Ost in Fahrtrichtung Oberhausen war gegen 21.55 Uhr ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war schließlich auf einer Wiese gelandet. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden die beiden schwer verletzetn Insassen bereits durch den Rettungsdienst im Wagen betreut und versorgt. Zum Glück war keine der beiden Personen im Fahrzeug eingeklemmt. Umgehend wurde der Bereitstellungsplatz für die technische Hilfeleistung eingerichtet, der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Um eine schonende Rettung beider Patienten zu gewährleisten wurde in Absprache mit den Notärzten das Fahrzeugdach mit hydraulischen Rettungsgerät entfernt. Im Anschluss konnten beide Personen dem Rettungsdienst übergeben werden. Die Feuerwehr half dem Rettungsdienst beim Transport beiden Schwerverletzten, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.