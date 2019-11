Unfall in Millingen : Pkw landet nach Kollision auf Dach

Millingen Bei einem Unfall am Sonntag in Millingen sind zwei Niederländer leicht verletzt worden. Ihnen war an der Anholter Straße laut Polizei die Vorfahrt genommen worden.

(RP) Am Sonntag gegen 14.15 Uhr war ein 56-jähriger Niederländer mit seiner 64-jährigen Lebensgefährtin in seinem Opel Meriva auf der vorfahrtsberechtigten Anholter Straße in Richtung B67 unterwegs, als er nach Angaben der Aolizei an der Einmündung zum Schwarzen Weg mit einem von rechts kommenden VW Lupo kollidierte. In dem VW saß eine 29-Jährige aus Isselburg. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verlor der 56-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es schleuderte herum, kippte und blieb letztlich auf dem Dach im Straßengraben zur Einmündung der Straße Alte Driesch liegen. Ersthelfer befreiten die beiden leicht verletzten Fahrzeuginsassen. Der VW der 29-Jährigen kam in einem Feld gegenüber des Schwarzen Weges zum Stehen, die Fahrerin blieb unverletzt.