Kostenpflichtiger Inhalt: Frau in Rees aus Rhein gezogen : Rettung in letzter Sekunde

Am Fähranleger in Rees entging Christel Schierenberg nur knapp einer Katastrophe. Foto: Privat

Rees Schreckmoment für Christel Schierenberg: Am Montagabend rutschte die 60 Jahre alte Bocholterin am Ufer aus und fiel in den Rhein. Zwei junge Männer zogen sie aus dem Wasser und retteten ihr dadurch das Leben.