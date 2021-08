Netterdensche Straße : Vorfahrt missachtet: Frau aus Emmerich schwer verletzt

Emmerich Bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Netterdenschen Straße ist eine 58-jährige Ememrichern schwer verletzt worden. Sie kollidierte beim Abbiegen mit dem Wagen einer Reeserin (29).

(RP) Am frühen Mittwochmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Netterdensche Straße/ Max-Planck-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Frau aus Emmerich auf dem Weg zur Arbeit schwer verletzt wurde. Die 58-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei in ihrem Skoda Yeti die Netterdensche Straße in Richtung Autobahn, als sie an der Kreuzung nach links in die Max-Planck-Straße abbiegen wollte. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Audi A3 einer 29-jährigen Reeserin. Die Reeserin, ebenfalls auf dem Weg zur Arbeit, kam der 58-Jährigen aus Richtung Autobahn entgegen. Die Emmericherin erlitt schwere, die Reeserin leichte Verletzungen.