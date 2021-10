Unterführung Am Löwentor : Männer werden von Gruppe attackiert

Emmerich Am frühen Montagabend sind zwei Männer aus Emmerich von einer Gruppe verfolgt und angegriffen worden. Ein 65-Jähriger stürzte dabei zu Boden. Die vier Angreifer flüchteten.

(RP) Ein 65-jähriger und ein 45-jähriger Emmericher waren am Montag gegen 18.10 Uhr zu Fuß in der Unterführung „Am Löwentor" in Richtung Ostwall unterwegs, als sie nach Angaben der Polizei aus einer Gruppe von vier Männern im Alter von 17 bis 30 Jahren heraus beleidigt wurden. Zuvor hatten sich die vier Unbekannten nach ersten Erkenntnissen auf Höhe des Eiscafés, Am Löwentor 5, aufgehalten und folgten den beiden Emmerichern. Als die Gruppe die beiden eingeholt hatte, schlugen unvermittelt zwei der vier Unbekannten den beiden Männern ins Gesicht, woraufhin der 65-Jährige stürzte. Die Vierergruppe flüchtete unmittelbar danach in unbekannte Richtung. Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 02822 7830.