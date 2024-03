Rettungshubschrauber im Einsatz Zwei Autos krachen in Emmerich frontal ineinander

Am Mittag hat sich in Emmerich auf der B220 ein schwerer Unfall ereignet, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Sie fuhren frontal ineinander. Polizei, Feuerwehr und Sanitäter waren schnell vor Ort, ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, um Verletzte in Krankenhäuser zu bringen.