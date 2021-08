Emmerich : Zumba-Party im Rheinpark

Emmerich Zum Abschluss der Veranstaltung „Sport im Park“ organisierte der Selfdefence-Club Emmerich eine Zumba-Party im Rheinpark. Die Stimmung war gut, es gab 20 Teilnehmer.

Laute Musik schallte am Freitagabend aus dem Rheinpark, eine Gruppe tanzte zum Rhythmus – trotz des mäßigen Wetters. Die Geschäftsführerin des Selfdenfence-Clubs, Melanie Fischer, stand mit Headset vor der 20 Personen starken Gruppe und gab die Tanzschritte vor. Begleitet wurde sie von Michèle Fischer und Maria Neufeld. In abgestimmter Kleidung gaben die Frauen den Ton an. Jeder solle in seinem Tempo mitmachen, so Melanie Fischer.