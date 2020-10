Zweiter Fall in Vrasselt : Erneut Radmuttern an Pkw gelockert

Vrasselt Binnen weniger Tage haben Unbekannte zum zweiten Mal an einem Auto in Vrasselt die Radmuttern gelöst. Der Fall, der sich vergangene Woche ereignete, wurde der Polizei erst jetzt gemeldet.

(RP) Wie der Polizei erst jetzt gemeldet wurde, haben unbekannte Täter bereits zwischen Montagabend und Mittwochmorgen vergangener Woche Radmuttern an einem grauen Mercedes GLK gelöst. Der Wagen war in der Tatzeit vom 5. bis 7. Oktober auf dem Parkplatz vor einer Firma an der Broichstraße abgestellt. ein ähnlicher Fall hatte sich bereits Anfang des Monats in Vrasselt abgespielt. Am 3. Oktober waren die Radmuttern eines Hinterreifens an einem Audi A6, der in der Einfahrt eines Hauses an der Rheinstraße abgestellt war, gestohlen worden. Der Fahrer bemerkte dies, als er mit dem Auto unterwegs war und der Bordcomputer eine Fehlermeldung anzeigte. Das Rad hinten links wurde nur noch von einer Notfall-Radmutter gehalten. Die Kripo Emmerich erbittet Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen unter 02822 7830.