Dorfleben : Zum 39. Mal Buchausstellung in Vrasselt

Zum 39. Mal Buchausstellung in Vrasselt

Am Sonntag lädt das Büchereiteam ein. Foto: hartjes

Vrasselt Neuvorstellungen werden präsentiert und es gibt eine Tombola. Gesprächsthema dürfte auch die Zukunft der Bücherei sein.

Bei der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Martinus Elten war bereits von Schließung die Rede, weil die Ausleihen drastisch zurückgingen. Als Konsequenz daraus hatte das Bischöfliche Generalvikariat in Münster eine Schließung nahegelegt, doch die Eltener hoffen, dass es weitergeht. Auch in Vrasselt war die Situation nicht immer einfach. „Ich habe dann mein Team gefragt: Sollen wir zumachen oder sollen wir weiter für die Leute da sein?“ erzählt Fine Essing, die gute Seele der kleinen Bücherei. Sie ist stolz, dass ihre sieben Mitstreiter sich einstimmig dafür aussprachen, die Ausleihe weiter zu führen. Im Wechsel warten Riccarda Tenbrink, Alexandra und Birgit Lindeboom, Sina Hellebrand, Anke Steigerwald, Ursel Elbers, Fine Essing und Daniel Schepers, der seit fast zwei Jahrzehnten zum Bücherei-Team gehört, am Sonntagmorgen von 10.30 Uhr bis 12 Uhr auf lesehungriges Publikum.