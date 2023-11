Die Bahn warnt schon mal Ab 24. November - Züge fallen aus zwischen Emmerich und Oberhausen

Einige der Bauarbeiten

In Wesel konzentrieren sich die Bautrupps insbesondere auf Vorarbeiten für den Neubau der Eisenbahnbrücke Lippe.

In Mehrhoog stehen insbesondere Kampfmittelsondierungen auf dem Bauprogramm. Zusätzlich verlegen Fachleute neue Kabel und führen – im Rahmen der aktuell laufenden Vegetationsperiode – Rückschnittarbeiten durch.

In Rees-Haldern bündelt das Projektteam mehrere Arbeiten im Bereich der Bahnhofstraße sowie des Haltepunkts in Haldern: Hierzu zählen u.a. Arbeiten für die neue Schallschutzwand, Betonierarbeiten für die neue EÜ sowie Bahnsteigarbeiten. Zusätzlich finden während der Bauzeit Erd- und Tiefbauarbeiten zwischen Alt-Sonsfeld und der Bahnhofstraße statt. Darüber hinaus sind auch in Rees-Haldern Kampfmittelsondierungen geplant.

Auch in Empel-Rees finden vorwiegend Kampfmittelsondierungen statt. Zusätzlich bündelt das Team hier Kabelarbeiten in der Nähe des Bahnhofs sowie Vegetationsarbeiten entlang der Strecke.

In Emmerich liegt der Fokus ebenfalls auf Kampfmittelsondierungen. Zeitgleich finden auch hier Vegetationsarbeiten entlang der Strecke statt. In Emmerich-Elten versetzen die Bautrupps zudem ein Signal näher an den Bahnübergang Emmericher Straße, um die Schließzeiten des Übergangs für Verkehrsteilnehmer: zu reduzieren.



Auswirkungen auf den Zugverkehr

Für die umfangreichen Bauarbeiten muss der Streckenabschnitt zwischen Oberhausen und Arnhem Centraal (NL) in der Zeit von Freitag, 24. November (21 Uhr) bis Freitag, 8. Dezember (21 Uhr) teil- bzw. vollgesperrt werden. Es kommt zu folgenden Änderungen im Nah- und Fernverkehr:

1. Bauphase (Freitag, 24. November (21 Uhr) bis Sonntag, 3. Dezember (23:59 Uhr)) – Vollsperrung der Strecke RE 5 (RRX, National Express): Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Wesel aus.

RE 19 (VIAS): Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Arnhem Centraal (NL) sowie zwischen Wesel und Bocholt aus.

RE 44 (RheinRuhrBahn): Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Bottrop Hbf aus.

RE 49 (DB Regio): Die Züge fallen zwischen Wesel und Oberhausen Hbf aus.