Hitze in Emmerich Zu viele Pools: Deshalb war das Wasser knapp

Stadtwerke-Chef Udo Jessner hat eine Vermutung. Es gibt mittlerweile sehr viele Aufstell-Pools, die zum Beispiel in den Baumärkten für relativ wenig Geld zu haben sind. „Da gehen bis zu 20 Kubikmeter Wasser rein“, so Jessner. Umgerechnet sind das 20.000 Liter Wasser. „Wer die Menge ins Pool lassen will, braucht dafür 20 Stunden.“ Heißt: Abends den Schlauch in den Pool legen, am Mittag des Folgetags ist das Ding dann voll. Weil das in vielen Haushalten in der beginnenden Hitze der Fall gewesen sein muss, gingen die Wasserwerke zeitweise in die Knie.