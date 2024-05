Tractor Pulling in Anholt Trecker Trekk fällt ins Wasser

Der Anholter Trecker Trekk fällt dem schlechten Wetter zum Opfer. Die 45. Auflage der Veranstaltung, die eigentlich am Freitagabend (3. Mai) hätte beginnen und am Samstag (4. Mai) mit dem Tractor Pulling fortgesetzt werden sollte, wurde von den Organsatoren kurzfristig abgesagt. Wie das Team um Tobias Paus und Jan Bernd Peters mitteilte, heißt es auf dem Gelände in der Regniet gerade „Land unter“.