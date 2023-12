Zollfahnder in Emmerich Feine Nase - Zollhund Faxe erschnüffelte 13 Kilogramm Drogen

Die Kontrolleinheiten Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamts Duisburg stellten in den letzten Wochen rund 45 Kilogramm Drogen mit einem möglichen Straßenverkaufswert von fast einer Million Euro sicher. Das hat der Zoll am Dienstag mitgeteilt. Fall 1 Am 21. November kontrollierten die Emmericher Fahnder auf einem Rastplatz in Emmerich einen Reisebus (Linie Amsterdam – Wien), der zuvor aus den Niederlanden eingereist war. Bei der Überprüfung des Gepäckabteils entdeckten die Beamten unter anderem einen Koffer eines 31-jährigen Reisenden, in dem unter der Innenverkleidung mehrere in Folie umwickelte Pakete versteckt waren. In der Summe handelte es sich um über vier Kilogramm Kokain.