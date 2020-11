Millionen-Diebstahl beim Zoll in Emmerich : Tresorraum sollte sicherer gemacht werden - dafür fehlte offenbar das Geld

Beim Zoll sind 6,5 Millionen Euro gestohlen worden. Foto: dpa Foto: dpa/Paul Zinken

Emmerich Ein spektakulärer Coup beschäftigt die Polizei am Niederrhein: Unbekannte haben bei einem Einbruch 6,5 Millionen Euro aus dem Zollamt in Emmerich erbeutet. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.

Von Christian Schwerdtfeger und Peter Janssen

Am Morgen des 1. Novembers, einem Sonntag, hört eine Frau beim Spazierengehen verdächtige Geräusche, die aus dem Zollamt Emmerich am Parkring 6 kommen. Dann sieht sie, so sagt sie es jedenfalls später bei der Polizei aus, drei dunkel gekleidete Personen, die Gegenstände aus dem Zollgebäude tragen und in einen hellen Transporter verladen. Das Fahrzeug hat ihren Angaben zufolge ein Klever Kennzeichen und eine Schiebetür. Etwa zur gleichen Zeit macht ein weiterer Passant in der Nähe des Zollamtes eine weitere Beobachtung: Ein Mann läuft dort auffällig auf und ab. Der Passant hält das für so ungewöhnlich, dass er ihn mit seinem Handy fotografiert. Anschließend fahren die Männer mit dem Fahrzeug davon.

Die beiden Passanten wissen zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie vermutlich Augenzeugen eines der kühnsten Einbrüche in der jüngeren Kriminalgeschichte geworden sind. 6,5 Millionen Euro sind am Morgen des 1. November aus dem Zollamt in Emmerich, einer Außenstelle des Hauptzollamtes Duisburg, gestohlen worden. Polizei, Staatsanwaltschaft und Zoll halten Informationen über die Beute zunächst zurück und machen überhaupt keine Angaben darüber, ob etwas entwendet worden ist. Am 4. und 5. November gibt es jeweils eine Pressemitteilung, in denen mitgeteilt wird, dass es einen Einbruch gegeben hat; Zeugen sollen sich an die Polizei wenden. Erst am 11. November erklärt die ermittelnde Krefelder Polizei, dass 6,5 Millionen Euro geklaut worden sind. Das Foto, das der Passant gemacht hat, wird für die Fahndung veröffentlicht. „Dass man nicht früher damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat wohl ermittlungstaktische Gründe gehabt“, sagt der zuständige Klever Oberstaatsanwalt Günter Niefer.

Den Ermittlungen zufolge handelte es sich bei den Geräuschen, die die Spaziergängerin wahrgenommen hat, um Bohrgeräusche. So sollen die drei bislang unbekannten Täter einen Kernbohrer eingesetzt haben, um im Keller des Gebäudes von einem Nebenraum in den Tresorraum zu gelangen, von wo sie das Bargeld erbeuteten. Die gebildete „Ermittlungskommission Kern" geht davon aus, dass der Einbruch professionell geplant und durchgeführt worden ist. Die Zollverwaltung hat für Hinweise, die zur Feststellung, Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters oder der Täter und/oder zur Wiedererlangung der entwendeten Gelder führen, eine Belohnung von 100.000 Euro ausgelobt.

Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei NRW

„Das gestohlene Geld stammt aus mehreren Ermittlungsverfahren“, sagt der zuständige Oberstaatsanwalt Günter Neifer von der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Kleve. „Es wird in alle Richtungen ermittelt. Geprüft wird aber natürlich auch, ob es einen Maulwurf beim Zoll gegeben hat“, so Neifer. „Das ist schon eine große Dimension. Das zeigt auch die Höhe der Belohnung“, so der Oberstaatsanwalt weiter.

Nach Informationen unserer Redaktion deutet einiges darauf hin, dass die Täter Insiderwissen hatten, wie sie am besten in den Tresorraum gelangen konnten. So benötigt man etwa Wasser und Strom für eine Kernbohrung. Versorgungsanschlüsse, die offenbar im Keller vorhanden waren und demnach auch problemlos genutzt werden konnten. Dass überhaupt so viel Geld in einem Tresorraum der Zollbehörde lagert, ist ebenfalls ungewöhnlich und nur einer begrenzten Zahl von Beamten bekannt. In der Emmericher Zollstelle sind etwa zehn bis zwölf Beamte beschäftigt. Die Arbeitszeiten weichen nur gering von denen normaler Bürozeiten ab. Nach Informationen unserer Redaktion ist bereits in der Vergangenheit mehrfach darüber nachgedacht worden, den Tresorraum mit neuen und besseren Sicherheitsvorkehrungen zu schützen. Die Pläne sollen unter anderem auch wegen zu hoher Kosten verworfen worden sein. So gab es offenbar auch keine Alarmanlage.

Ebenfalls ein Rätsel ist, warum in einem Zollamt überhaupt derart viel Geld lagert. So muss sich der Betrag immer weiter angehäuft haben. Wenn größere Summen bei einer Grenzkontrolle sichergestellt werden, deren Herkunft nicht plausibel geklärt werden können, so werden diese Beträge in der Regel zügig der Staatsanwaltschaft übergeben. So werden etwa Gelder, die im Zusammenhang mit Drogenhandel stehen, regelmäßig bei Grenzkontrollen beschlagnahmt.