Drogenkurier in Emmerich gestoppt Über 700 Cannabis-Setzlinge an Bord

Der Fall ereignete sich bereits Ende März, kurz vor Inkraftreten der neuen Gesetzgebung. „Aktuell herrscht viel Unklarheit, was in Bezug auf Cannabis-Produkte strafbar beziehungsweise durch die gesetzlichen Neuregelungen legal ist. Was die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Cannabis sowie Cannabispflanzen betrifft, hat sich im Zuständigkeitsbereich des Zolls nichts verändert“, teilt Pressesprecherin Nicole Thomsen des Hauptzollamts Münster mit.