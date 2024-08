Bei Zollkontrolle entdeckt Kokain im Katzenstreu: Festnahme in Elten

Die Einsatzkräfte der Kontrolleinheiten des Zolls sind am Flughafen Weeze, auf den Autobahnen und in Zügen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger tagtäglich im Einsatz. Sie sind im Rahmen der Steueraufsicht unterwegs und verhindern die Einfuhr von verbotenen Waren (Waffen und Rauschgift). Auch durch die Unterstützung der Zollhunde konnte im Jahr 2023 unter anderem der Schmuggel von rund 173 Kilogramm Rauschgift, 4,7 Tonnen unversteuerten Tabakwaren und knapp 500.000 Euro Bargeld verhindert und in rund 1600 Fällen Strafverfahren eingeleitet werden.