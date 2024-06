Zoll macht in Emmerich ungewöhnlichen Fund Im Auto versteckt - Beamten finden 500.000 Euro in bar

Zollbeamte haben in Emmerich im Kofferraum eines Autos mehr als eine halbe Million Euro Bargeld entdeckt. Gegen den Fahrer des Autos wird nun wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt, wie das Hauptzollamt Duisburg am Donnerstag mitteilte. Demnach war das Auto am 7. Juni an der Autobahn 3 bei Emmerich kontrolliert worden, nachdem es aus den Niederlanden nach Deutschland gefahren war.