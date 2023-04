Bei Kontrollen Zolleinheit stößt auf Drogen und Potenzmittel

Wie das Hauptollamt Duisburg mitteilte, wurde am 15. März nahe Elten bei der Kontrolle zweier Männer, die mit einem Pkw aus den Niederlanden über die A 3 nach Deutschland einreisten, über ein Kilogramm Kokain gefunden. Die Männer, 34 und 42 Jahre alt, gaben an, wegen eines Autokaufs in den Niederlanden gewesen zu sein. Das Rauschgift war nicht versteckt, es lag offen als Päckchen im Fußraum. Noch vor Ort wurden die Männer vorläufig wegen des Verdachts des Rauschgiftschmuggels festgenommen. Das Amtsgericht Kleve erließ Haftbefehl.