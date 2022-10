An niederländischer Grenze : Schmuggler mit diversen Drogen in Auto-Geheimversteck erwischt

Emmerich/Kleve Zöllner haben einen Drogenschmuggler aus Kleve festgenommen. Im Fahrzeug des 34-Jährigen fanden sich mehrere Kilo Ecstasy und Kokain. Weitere Drogen wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung seiner Lebensgefährtin gefunden.

Im Pkw war ein Geruch nach Marihuana und Chemikalien wahrnehmbar. Ein durchgeführter Drogenwischtest schlug positiv auf Kokain an. Bei der nun durchgeführten Durchsuchung des Pkw fanden die Zöllner in einem extra eingebauten Versteck unter der Rücksitzbank in einer Einkaufstüte rund vier Kilo Ecstasy und etwa 200 Gramm Kokain. Neben der Tüte fanden die Zöllner noch etwa 19 Gramm Marihuana und ein Gramm Haschisch.

Gegen den 34-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet. Der aus Kleve Mann wurde festgenommen Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung seiner 32-jährigen Lebensgefährtin wurden im Kühlschrank weitere rund 1,7 Kilo Amphetamin sowie ein Taser in Form eines Schlagstockes gefunden und sichergestellt. Gegen die Kleverin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Handels mit Betäu-bungsmittel in nicht geringer Menge eingeleitet und die Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Die 32-Jährige wurde inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 34-Jährige sitzt in U-Haft.