Zirkus-Projekt : In Millingen werden die Schüler zu Zirkus-Artisten

Die Eltern halfen am Sonntag beim Aufbau des Zirkuszelts.

MILLINGEN An der Quirinus-Grundschule hat am Montag ein Zirkus-Projekt begonnen. Am kommenden Freitag zeigen die kleinen Artisten, was sie unter der Woche gelernt haben.

(RP) In dieser Woche wird in Millingen die Manege zum Klassenzimmer. Gemeinsam mit dem „Circus Casselly“ proben die Schüler für die Gala-Vorstellungen am Freitag, 28. Oktober, um 14 Uhr und um 18 Uhr. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor der Vorstellung.

Schon im Jahr 2017 fand an der Schule gemäß dem Schulmotto - bewegt – gesund – miteinander – ein großes Zirkus-Projekt mit dem Circus Jonny Casselli Junior statt. Nach dem großen Zuspruch, den das Projekt 2017 erfahren hat, wurde es durch die Schulkonferenz im Schulprogramm verankert, so dass jedes Schulkind der Grundschule in Millingen möglichst einmal während seiner Grundschulzeit daran teilnehmen kann.

In der Projektwoche können die Kinder Erfahrungen sammeln, die im regulären Schulunterricht so nicht möglich sind. Gemeinsam mit den Artisten des „Circus-Casselly“ üben die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Disziplinen für ihren Auftritt. Auch die Lehrer arbeiten mit den Kindern während dieser Woche im Klassenzimmer zum Thema Zirkus.

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen eines Planungsteams für die Organisation des Projektes. Es setzt sich zusammen aus der Elternpflegschaftsvorsitzenden, Anika Richter, den Vertretern des Fördervereins, Christiane Drommelschmidt und Marco Bonnes, zwei Kolleginnen der Grundschule, Silke Willutzki und Barbara Katafiasz, der Vertreterin der OGS, Christa Haves, dem Schulhausmeister Klaus Sesing und der Schulleitung Britta Koltermann.

Besonders wichtig war dabei, das Projekt zu einem gemeinsamen Erlebnis der Schulgemeinschaft und dem Dorf werden zu lassen. Am Sonntag bauten zahlreiche Helfer aus der Schulgemeinde gemeinsam mit dem Team des Circus Jonny Casselli Junior das große Zirkuszelt auf dem Parkplatz vor der Schule auf. Der Förderverein bot den Helfern Brötchen und Getränke an.

Die Projektwoche begann am Montag mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zirkuszelt. Am Ende dieser aufregenden Woche stehen die Gala- Vorstellungen am Freitag. In den Pausen und vor allem auch nach den Vorstellungen wird mit dem Angebot von Getränken und Grillwürstchen für alle Besucher gesorgt. Die Schule lädt alle Interessierten dazu ein, die Vorstellungen zu besuchen und nachher noch zum Grillen zu bleiben.

Der Eintritt für Kinder kostet 5 Euro, der Eintritt für Erwachsene beträgt 10 Euro. Karten können ab sofort in der St. Quirinus Grundschule Millingen vorbestellt (unter der Telefonummer 02851 97593), direkt vor Ort (Hauptstraße 31) oder an der Zirkuskasse – geöffnet 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn- gekauft werden.