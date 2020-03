Nach Unfall in Emmerich : Zeuge über Facebook gefunden

Nach Unfall in Emmerich

Emmerich Gelegentlich hilft einen Aufruf der Polizei tatsächlich. So wie in diesem Fall einer besonders fiesen Fahrerflucht.

Die Polizei meldet einen Erfolg, der über Facebook möglich wurde. Was war passiert? Am 12. März gegen 18.55 Uhr kam es auf der `s-Heerenberger Straße in Höhe der Ausfahrt der Autobahn A3 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein LKW erfasste eine 18-jährige Radfahrerin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde, und verließ die Unfallstelle.