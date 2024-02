Zeitreise in die 50er Als Karstadt die Menschen nach Emmerich lockte

Im Januar traf es Mönchengladbach, Krefeld, Wuppertal und Bielefeld. Kurz zuvor Duisburg, Neuss und Leverkusen. Genauso Paderborn, Siegen und Gelsenkirchen. Um nur einige Städte in Nordrhein-Westfalen zu nennen, außerhalb der Landesgrenzen schaut es nicht besser aus. Kaufhäuser von Galeria wurden für immer geschlossen, und zwar in prominenter Lage. Der Trend scheint unaufhaltbar, Karstadt und Kaufhof schrumpfen in die Bedeutungslosigkeit. Die Zeiten, als Warenhäuser, in denen es vermeintlich alles für jede und jeden gibt, wie selbstverständlich das Gesicht der Innenstadt prägten, sind vorbei.