Lindenschule Haldern : Zu wenig Kinder können betreut werden

HALDERN Weil durch Corona weniger Schüler als vor der Krise betreut werden können, suchen viele Eltern händerringend nach Plätzen für ihre Kinder. Förderverein der Grundschule Haldern sucht nach Lösung.

(RP) Seit kurzem ist wieder der Schulbetrieb in der Lindenschule Haldern gestartet. Auch für die Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen an der Grundschule gelten besondere Auflagen, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu vermindern. Der Vorstand des Fördervereins der Grundschule beschloss jetzt, für alle Kinder, Lehrerinnen und weiteren Mitarbeiter an der Schule Haldern Alltagsmasken zu besorgen, die von der Wäscherei Syberg aus Haldern gefertigt wurden. Nadine Dierkes, Vorsitzende des Fördervereins, übergab die Masken jetzt an Hannah Komnick, der Leiterin der Lindenschule. „Es wird sicher vorkommen, dass ein Kind seine Maske vergisst oder verliert,“ ist sich Hannah Komnick sicher. Deshalb freut sie sich, dass nicht nur alle Schülerinnen und Schüler eine Maske erhalten, sondern dass die Schule auch weitere Masken in Reserve behalten kann