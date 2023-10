Jugendnetzwerk Gute Ideen für Spaß auf vier Rollen

Die 800 Quadratmeter große, neu gestaltete Anlage – zu den neuen Elementen gehören auch noch zwei ältere, die weiter genutzt werden – wurde am Donnerstag gleich von rund 40 Kindern und Jugendlichen in Beschlag genommen. Das Unternehmen Westenergie sponserte nämlich einen zweitägigen Skateworkshop. „Dabei bekommen die Teilnehmer die Basics beigebracht und auch den ein oder anderen Trick“, erklärt Westenergie-Kommunalmanager Dirk Krämer. Zugleich werde das Selbstvertrauen der Kinder gestärkt und die Integration gefördert. Westenergie bietet in seinen Vertragskommunen verschiedene Workshops für Kinderbildung und Kulturprojekte an.