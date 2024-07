Glasfaserausbau in Rees „Weiße Flecken“: Glasfaser-Ausbau stockt

Riesige Datenmengen in rasantem Tempo down- und uploaden, Filme in HD ruckelfrei anschauen, störungsfrei und ohne Verzögerungen mehrere Dienste und Kommunikationskanäle gleichzeitig nutzen – all das ist mit einer Internetverbindung über Glasfaser möglich. Gerade in Zeiten von Home Office sind immer mehr Menschen auf leistungsstarke Internetverbindungen angewiesen. Aber längst nicht allen steht sie auch zur Verfügung.