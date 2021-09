Kirmes der Schützen in Bienen : Bienen hat einen neuen Kaiser

25 Könige der letzten Jahre waren beim Kaiserschießen in Bienen angetreten. Jubeln durfte am Ende dann Wolfgang Huying (hinter dem Vogel), der mit dem 46. Schuss erfolgreich war. Das Kaiserschießen der Lambertus-Schützen findet nur alle 20 Jahre statt. Foto: Schützen Bienen

BIENEN Wolfgang Huying erlangte am Sonntag die Würde, die bei der St.-Lambertus-Schützenbruderschaft nur alle 20 Jahre vergeben wird. Gefeiert wurde im Rahmen der Bienener Kirmes.

(bal) Die Lambertus-Schützen Bienen haben einen neuen Kaiser: Nur alle 20 Jahre treten die Könige der letzten Jahre um diese Würde an. Am Sonntag waren es 25. Am Ende jubeln durfte Wolfgang Huying, der den Vogel mit dem 46. Schuss niederstreckte. Er löst damit Norbert May ab.

Die Preise gingen an Hans-Heiner Janssen (Kopf), Paul Schmitz (rechter Flügel), Hubert Köster (linker Flügel), Christoph van Ackern (Rumpf) und nochmal Wolfgang Huying (Reichsapfel).

Bei besten Herbstwetter hatten die Schützen bereits am Samstag begonnen, ihre Kirmes zu feiern. Für die Kinder gab es zehn Stationen zu bespielen. Ein Luftballonwettbewerb und eine große Hüpfburg rundeten die Sache ab. Dazu gab es eine gut gefüllte Tüte mit leckeren Süßigkeiten und einem kleinem Spielzeug. Beim Schülerkönigschießen konnte sich Jan Schlaghecken mit dem 16. Schuss durchsetzen. Die Preise gingen an Phil van Ackern (Kopf), Jonas Wahl (rechter Flügel) und David Sent (linker Flügel).

Am Abend trat dann die Kompanie zu einem kleinem Fackelumzug durch das Dorf an. Im Anschluss folgte im und um das Bürgerhaus ein geselliger Tanzabend. Nach so langer Zeit war die Stimmung echt toll im Bürgerhaus und es wurde bis spät in die Nacht gefeiert. Zurückblickend resümiert der Vorstand auf ein tolles Fest, was die vielen Bemühungen bezogen auch auf die Pandemie wie etwa bei den Einlasskontrollen entschädige.

Brudermeister Horst Becker konnte am Samstagabend noch zahlreiche Schützen ehren, deren Jubiläen zum Teil schon im letzten Jahr anstanden: Über stolze 60 Jahre Mitgliedschaft freuen sich Hubert Köster, Walter Bossmann und Hubert Becker. 50 Jahre mit dabei sind Heinz Albers, Josef van Ackeren, Vinzenz Terlinden und Theo Wissing.

Für 25 Jahre in der Bruderschaft wurden geehrt Jürgen Beekmann, Ulrich Obbeck, Werner Helmes, Michael Samplonius, Dennis Ricken, Tim te Baay, Marius Heide, Tobias Beenen, Marius Becker, Dana Berndt, Bernd Norra, Stephan Tenberge, Rainer Puff, Jürgen Bennemann, Frank van Bruck, Günter Joormann, Christian Schmitz und Harry Gruber.

Im Tambourcorps wurden zudem auch Patrick und Lorena Flür sowie Jochen Terlinden für ihre 20-jährige Mitgliedschaft geehrt.