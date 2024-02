Ungewöhnliche Begegnung Jugendlicher filmt Wolf in Emmerich

So liegt auch die Vermutung nahe, dass ein Schaffsriss in der Stadt Isselburg mit dem Wolf zu tun hat. Denn nur einen Tag nach der Sichtung in Megchelen wurden in Anholt im Bereich der Niederissel, Buchenallee und den benachbarten Niederlanden mehrere Wolfsbeobachtungen gemeldet. Am 4. Januar kam es nun zu einem mutmaßlichen Wolfsriss, bei dem ein Schaf von einem Anwohner an der Niederissel durch eindeutige Rissmerkmale getötet wurde. Das teilte die Stadtverwaltung in Isselburg mit.