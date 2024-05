Diebstahl in Rees Diebe fliehen nach Unfall mit gestohlenem Wohnwagen

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend zwischen 22.30 und 23 Uhr. Dabei entwendeten mindestens drei unbekannte Täter zwei Wohnwagen, die auf einem vollständig umzäunten Gelände an der Empeler Straße standen. Die Diebe entfernten ein Zaunelement und zogen die beiden Wohnwagen vom Parkplatz. Auf der B 67 in Richtung A 3 Auffahrt Rees verunglückte ein Gespann. Zeugen sahen den Pkw samt Wohnanhänger mit hoher Geschwindigkeit auf der B 67 fahrend, als sich der Anhänger aufschaukelte und sich das Gespann um 180 Grad drehte. In Höhe der Kreuzung Reeser Landstraße / Haldener Straße kam das Gespann im Grünstreifen sowie an der Leitplanke zum Stehen. Zwei Personen seien fluchtartig ausgestiegen und in Richtung A 3 gerannt. Das vorausfahrende Gespann, das vermutlich ohne Beleuchtung unterwegs gewesen war, fuhr hingegen weiter.